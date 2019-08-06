Göztepe-El Jadida: 1-0

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.