Göztepe - Galatasaray: 2-1

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Bornova Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kaybetti.

Mücadelede Galatasaray'ın tek golünü 27. dakikada Gassama kendi kalesine attı. Göztepe'nin gollerini ise 9. dakikada Jerome 61. dakikada Halil kaydetti. Öte yandan Göztepe'nin 2 şutu direkten döndü.

Bu sonuçla Galatasaray, 24 puanla 6. sırada kaldı. Göztepe ise 23 puanla 9. sıraya yükseldi.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 82 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90 4 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome (Dk. 88 Deniz Kadah)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Adem Büyük), Ömer Bayram, Babel (Dk. 84 Emre Taşdemir), Falcao

Goller: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Gassama, Dk. 57 Jerome, Dk. 67 Halil Akbunar, Dk. 83 Titi (Göztepe), Dk. 75 Feghouli, Dk. 89 Marcao (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında Beto'nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel'e aktardı. Babel'in kafa vuruşunda Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.

49. dakikada sağ kanattan aldığı topla bir süre ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına girmeden attığı şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında kendi ceza sahasından aldığı topla uzun süre ilerleyen Halil Akbunar, meşin yuvarlağı Serdar Gürler'e aktardı. Ceza sahasına girerken Serdar'ın pasıyla tekrar topla buluşan Halil Akbunar'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, direğe çarpıp geri dönen top Muslera'da kaldı.

78. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla müsait durumda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre takımında zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligde bundan önceki maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Selçuk İnan'a forma verdi.

Selçuk İnan ligdeki Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği müsabakalarının ardından 3. kez ilk 11'de şans buldu. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde tamamı yerli 6 oyuncu yer aldı.

Muslera 350. maçında

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı.

Galatasaray'da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114'ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig'de Manisaspor’a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da ligde 3-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Göztepe'de cezasını tamamlayan Soner Aydoğdu, Celso Borges'in yerine oynarken, cezalı Berkan Emir'in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.

Ligin ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de forma şansı bulan Leo, 13 hafta aradan sonra 16. haftada Galatasaray karşısında yer aldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na veda

Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe'nin, Galatasaray karşılaşması bu stattaki son maçı olabilir.

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"Bir atkı bir oyuncak" kampanyası

Türk Kızılay ve Göztepe iş birliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu sene de Galatasaray maçında sürdürüldü.

Göztepeli taraftarlar sarı-kırmızılı kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı takip etti.