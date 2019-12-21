Göztepe Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray 24 puanda. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Maç BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan (Durumu belirsiz)

CEZALI: Berkan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

SAKAT: Beri, Andone, Luyindama

Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, bu akşamki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9'unu kazandı.