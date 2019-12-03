Göztepe gençleriyle güldü

Fatih Tanfer - Skorer Maç Kritiği

Göztepe, rakibi Karagümrük karşısında maçın başından itibaren topa hakim olup oyunu yönlendiren takımdı. Maça hızlı ve istekli başladı. İlk dakikada şutu direkten döndü. İyi oyununun sebebi merkez ortasaha oyuncuları Mossoro, Borges ve Deniz Kadah’ın yetenekleri ve iyi pas oyunu ile hakimiyeti ele geçirdi. Geri dörtlünün sağında oynayan Murat ve solunda oynayan Leo’yu kullanarak birçok atak geliştirdi. Göztepe adına olumlu olan tüm oyuncuların maçı ciddiye almasıydı. Sürekli kendilerine boş alan yarattılar. Rakibine karşı fizik üstünlüğü de vardı. Karagümrük ise Göztepe’nin oynadığı bu pozitif oyun karşısında bir varlık gösteremedi. 42. dakikada Yasin’in ortasında Atınç’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Göztepe oyunun genelinde mücadele gücü yüksek ve tempolu bir oyun oynadı. Kadro derinliğinin artması, rotasyon açısından da hazır birçok oyuncunun olması Göztepe’ye gelecek adına umut verdi. İkinci yarı yine etkiliydiler. Mossoro, Borges ile üçgenler kurup bunun üzerinden hücumlar yaptılar. 55. dakikada yine böyle bir organizasyon sonrası Eren’in pasında Yasin durumu 2-0 yaptı. Göztepe doğru ve etkili bir oyun oynadı. Etkili hücum ve rakibe alan bırakmama bu başarılı oyunun sırrıydı. Bu dakikadan sonra Karagümrük yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası oyuna ağırlığını koydu. 63. dakikada Karagümrük durumu 2-1 yaptı. Göztepe genç oyuncuları Batuhan, Kerem Atakan ve Ege’ye şans verdi. Kısacası oyunun son bölümünde daha kontrollü bir oyun oynamayı tercih etti ve maçı 2-1 kazanıp avantajlı bir skorla İzmir’e döndü.