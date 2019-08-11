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11.08.2019 - 13:59| Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe, Karanga'nın peşinde

Transferin hızlı takımı Göztepe, Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda Brezilyalı Karanga'yı listeye aldı.

Göztepe, Karanga'nın peşinde

Transfer döneminde Galatasaray'dan Eren, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Pendikspor'dan Batuhan, Borussia Dortmund'tan Hüseyin, Anderlecht'ten Sanneh ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo'yu kadrosuna dahil eden Göztepe golcü arayışlarını hızlandırdı. Afyonkarahisar kampında oynanan hazırlık maçlarında forvete ihtiyacı olduğunu belirten teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda harekete geçen kurmayların Brezilyalı oyuncu Luiz Fernando Karanga'yı listeye aldığı iddia edildi. 

Şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan Jianye ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla temaslara geçildiği vurgulandı. Kariyerine ülkesinin Belo Jardim takımında başlayan Karanga, Boa EC ve Criciuma'da oynadıktan sonra Güney Kore'nin Jeju United ekibine transfer oldu. Ardından tekrar Brezilya'ya dönerek Parana'da görev yapan deneyimli oyuncu, ilk Avrupa deneyimini Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da yaşadı. Geçen sezon Çin'e giden oyuncu, ligin ikinci devresinde 7 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

 

 

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