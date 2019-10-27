Göztepe-Kasımpaşa: 1-4

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Kasımpaşa 4-1 kazandı.

Maçta golleri Kasımpaşa adına 27. dakikada Hajradinovic, 52. dakikada penaltıdan Quaresma, 77. dakikada Mustafa Pektemek ve 90+3'te Yusuf Erdoğan attı. Göztepe'nin tek golü 45+3. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Maçın ilk yarısının bitimiyle hakeme itirazlarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 11 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.Göztepe ise 9 puanla 13. sıraya geriledi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ümit Öztürk (x), Samet Çiçek (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (xx), Titi (x), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Poko (x) (Dk. 15 Reis x), Soner (x) (Dk. 59 Deniz x), Mossoro (x), Halil (x) (Dk. 74 Yasin), Serdar (xx), Jerome (x)

KASIMPAŞA: Fatih (xxx) - Popov (xx), Veysel (xxx), Youssef (xx), Hafez (xxx), Sadiku (xx) (Dk. 80 Khalili), Aytaç (xxx), Hajradinovic (xxx), Koita (xxx) (Dk. 74 Yusuf x), Quaresma (xxx) (Dk. 87 İlhan), Mustafa (xxx)

GOLLER: Dk. 45 +1 Berkan (Göztepe) - Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 (P) Quaresma, Dk. 76 Mustafa, Dk. 90+2 Yusuf (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe) - Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku’nun şutu direğin yanında auta çıktı.

26. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortaya yükselen Serdar'ın kafayla vurduğu topu kaleci Fatih kurtardı.

27. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçidi. 1-0

40. dakikada Mosorro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.

45+3. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Maçın ilk yarısının bitimiyle hakeme itirazlarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.

26'ncı dakikada Alparslan'ın sağdan ortasında Serdar uçarak kafayı vurdu. Kaleci Fatih üzerine gelen topu kontrol etti.

27'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic ceza yayının gerisinden sol ayağıyla sert vurdu. Beto'nun çabası direk dibinden filelere giden topu çıkarmaya yetmedi: 0-1.

37'nci dakikada Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden şutunu kaleci Beto kurtardı.

40'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Mossoro'nun pasında Jerome gelişine yerden vurdu. Kaleci Fatih son anda parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağdan korneri kullanan Berkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ön direkte Popov ile Karim Hafez'in arasından filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.47. dakikada kale sahasında kaleci Beto ile mücadelesinde Aytaç yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk VAR Odası'ndan gelen uyarı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 50. dakika atışı kullanan Quaresma topu ve Beto'yu ayrı köşelere gönderdi. Golün ardından Portekizli kaleci Beto, Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna'ya yönelik sinirli şekilde hareketlerde bulundu.

76'ncı dakikada Kasımpaşa golleri üçledi. Hajradinovic'ten topu alan Mustafa Pektemek ceza yayından yerden bir şutla skoru 3-1'e getirdi.

81'inci dakikada Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı, yandan aut.

90+2'nci dakikada İlhan'ın pasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Yusuf plase bir vuruşla skoru belirledi: 1-4.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Poko xx (Reis dk. 15 xx), Soner xx, Halil xx, Mosorro xx, Serdar xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Yasin, Batuhan, Ege, Deniz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Hafez xx, Sadiku xx, Aytaç xx, Quaresma xx, Hajradinovic xx, Koita xx, Mustafa xx

Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Khalili, İlhan, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hajradinovic (dk. 27) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan (Göztepe) Quaresma, Sadiku (Kasımpaşa)



