Göztepe-Kasımpaşa (CANLI)
Süper Lig'in 9. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında İzmir'de kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
GÖZTEPE-KASIMPAŞA: 1-2(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL! 45+3 Berkan(Göztepe) 27' Hajradinovic, 52' Quaresma(p)
İŞTE İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Serdar, Mossoro, Jerome
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku’nun şutu direğin yanında auta çıktı.
26. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortaya yükselen Serdar'ın kafayla vurduğu topu kaleci Fatih kurtardı.
27. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışından vurduğu şutla takımını öne geçidi. 1-0
40. dakikada Mosorro'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği pozisyonda topa vuran Jerome'un şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.
45+3. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde top Kasımpaşa defansına çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Maçın ilk yarısının bitimiyle hakeme itirazlarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Poko xx (Reis dk. 15 xx), Soner xx, Halil xx, Mosorro xx, Serdar xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Yasin, Batuhan, Ege, Deniz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Hafez xx, Sadiku xx, Aytaç xx, Quaresma xx, Hajradinovic xx, Koita xx, Mustafa xx
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Khalili, İlhan, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Hajradinovic (dk. 27) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Alpaslan (Göztepe) Quaresma, Sadiku (Kasımpaşa)