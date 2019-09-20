20.09.2019 - 20:32 |
Göztepe - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, Konyaspor’u konuk ediyor.
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açıldı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde yenen Konyaspor 3 puanı hedefliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.
GÖZTEPE - KONYASPOR 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome
Konyaspor: Serkan, Skubic, Al Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic