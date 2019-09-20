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20.09.2019 - 20:32 |

Göztepe - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, Konyaspor’u konuk ediyor.

Göztepe - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İzmir'de açıldı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde yenen Konyaspor 3 puanı hedefliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı.

GÖZTEPE - KONYASPOR 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

 Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

Konyaspor: Serkan, Skubic, Al Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

Göztepe - Konyaspor (CANLI)

    İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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