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20.09.2019 - 18:08 |

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'de 5. hafta Göztepe Konyaspor maçı ile başlıyor. Ligde galibiyet yüzü göremeyen Göztepe kendi evinde 3 puanı almak istiyor. Bir beraberlik 3 beraberlik alan Konyaspor ise yenilmek istemiyor. Peki, Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe ilk galibiyetini seyircisi önünde almak isterken Konyaspor ise deplasmandaki 2. galibiyetini alma niyetinde... Taraftar ise " Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Konyaspor maçı bu akşam saat 20.30'da Bornova Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Göztepe - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Serdar, Napoleoni

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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