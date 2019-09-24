GÃ¶ztepe TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. Eleme Turu'nda yarÄ±n Ä°zmir AtatÃ¼rk StadÄ±'nda saat 20.30'da Yozgatspor 1959'la karÅŸÄ±laÅŸacak. Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n genÃ§ ve yedek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kadroyla sahaya Ã§Ä±kmasÄ± beklenirken, camia daha Ã¶nce 2 kez kazanÄ±lan kupanÄ±n bir kez daha mÃ¼zeye girmesini istiyor. GÃ¶ztepe ile en bÃ¼yÃ¼k hayali Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak olan Tuna'nÄ±n da bu hedef iÃ§in en kestirme yolun kupa olduÄŸunu futbolcularÄ±na ilettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶ztepe'nin her kulvarda iddialÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrencilerine anlatan genÃ§ teknik adamÄ±n, "Daha Ã¶nce bir Ã§ok Anadolu takÄ±mÄ± kupayÄ± kazanÄ±p Avrupa hayallerine kavuÅŸtu. Ligde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3 puan bizi kendimize getirdi. Kesinlikle TÃ¼rkiye KupasÄ± bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli" dediÄŸi vurgulandÄ±. Ã–zellikle Yozgatspor karÅŸÄ±sÄ±nda SÃ¼per Lig'de fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan oyuncularÄ±nÄ± sahaya sÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenilen Tuna'nÄ±n, "Zorlu maratonda benim herkese ihtiyacÄ±m var. HazÄ±r olmayanlar iÃ§in kupa fÄ±rsat. FormayÄ± ben vermiyorum, siz alÄ±yorsunuz. O yÃ¼zden kendinizi gÃ¶sterin ve ÅŸansÄ± iyi kullanÄ±n" cÃ¼mlelerini de kurduÄŸu vurgulandÄ±. GÃ¶ztepe'de Konyaspor maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Poko gÃ¶rev alamayacak.Â

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