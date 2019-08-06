Göztepe, Leo Schwechlen'i resmen açıkladı!

Göztepe, BB Erzurumspor'dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;

2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.

Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.