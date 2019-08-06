06.08.2019 - 15:42
Göztepe, Leo Schwechlen'i resmen açıkladı!
Göztepe, son olarak BB Erzurumspor forması giyen eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı.
Göztepe, BB Erzurumspor'dan ayrılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.
Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.