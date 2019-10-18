Göztepe puan avında

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma, Beinsports 2 kanalından yayınlanacak. Kaleci Beto'nun cezasının bittiği Göz-Göz'de eksik futbolcu bulunmuyor.

Ligde Göztepe bu sezon ilk 7 maçta 9 puan topladı. Sarı-kırmızılıların eski teknik patronlarından Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir'in ise 11 puanı bulunuyor. Milli ara öncesi iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, "Zorlu deplasmanlardan birine gideceğiz. Geçen sezon rakibimiz karşısında son haftalarda deplasmanda çok önemli bir galibiyet almıştık. Yine kazanıp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome