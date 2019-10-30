Göztepe - Sivas Belediyespor: 3-0
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4. turunda Sivas Belediyespor'u 3-0 maÄŸlup eden GÃ¶ztepe 5. tura yÃ¼kseldi.Â
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 3-0 maÄŸlup eden GÃ¶ztepe 5. tura yÃ¼kseldi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 33. dakikasÄ±nda GÃ¶ztepe Ã¶ne geÃ§ti. Sol kanatta topla buluÅŸan Yasin Ã–ztekin, rakibini de geÃ§tikten sonra ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± Ã§apraz pozisyondan yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zgÃ¼n vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 1-0.Â
45. dakikada sol kanattan geliÅŸen GÃ¶ztepe ataÄŸÄ±nda Yasin Ã–ztekin'in yaptÄ±ÄŸÄ± ortada ceza sahasÄ± iÃ§indeki Eren Derdiyok'un vuruÅŸunda Safa YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n topa elle mÃ¼dahalesi Ã¼zerine hakem Cihan AydÄ±n penaltÄ± kararÄ± verdi. 45 1. dakikada atÄ±ÅŸÄ± kullanan Eren Derdiyok, skoru 2-0 yaptÄ±.
Â Ä°lk yarÄ±sÄ± GÃ¶ztepe'nin 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle biten mÃ¼sabakanÄ±n 88. dakikasÄ±nda GÃ¶ztepe farkÄ± 3'e Ã§Ä±kardÄ±. Sol kanattan Batuhan KÄ±rdaroÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± ortanÄ±n ardÄ±ndan Ege Ã–zkayÄ±moÄŸlu'nun ÅŸutunda direkten dÃ¶nen topu Ã¶nÃ¼nde bulan Batuhan, gÃ¼zel bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 3-0.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-0 kazanan GÃ¶ztepe adÄ±nÄ± 5. tura yazdÄ±rdÄ±.Â
GÃ¶ztepe'de dÃ¼n istifa eden teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n yerine takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±kan kaleci antrenÃ¶rÃ¼ Suat ArÄ±can mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.
Stat: Ä°zmir AtatÃ¼rkÂ
Hakemler: Cihan AydÄ±n, Serdar Diyadin, Deniz TurgutÂ
GÃ¶ztepe: GÃ¶ktuÄŸ BakÄ±rbaÅŸ, Murat Paluli, Sanneh, AtÄ±nÃ§ Nukan, Schwechlen, Batuhan KÄ±rdaroÄŸlu, Borges (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), YalÃ§Ä±n Kayan, Yasin Ã–ztekin (Dk. 69 HÃ¼seyin Bulut), Deniz Kadah, Eren Derdiyok (Dk. 46 Ege Ã–zkayÄ±moÄŸlu)Â
Sivas Belediyespor: Mert AkyÃ¼z, Serkan Yavuz, Fatih Ã‡olak, Safa YÄ±ldÄ±rÄ±m, Osman Bayrak (Dk. 65 Onur Erdem GÃ¼nel), ErcÃ¼ment Eray AtaklÄ± (Dk. 77 Mustafa AydoÄŸdu), Kerem Kaya, Åževki Ã‡Ä±nar (Dk. 46 Gencay Erten), Onur Uslucan, Burak Asan, Ã–mer Faruk ErmeÃ§Â
Goller: Dk. 33 Yasin Ã–ztekin, Dk. 45 1 Eren Derdiyok (penaltÄ±dan), Dk. 88 Batuhan KÄ±rdaoÄŸlu (GÃ¶ztepe)Â
KÄ±rmÄ±zÄ± kart: Dk. 86 Sanneh (GÃ¶ztepe)Â
SarÄ± kartlar: Dk. 22 ErcÃ¼ment Eray AtaklÄ±, Dk. 44 Fatih Ã‡olak, Dk. 45 Safa YÄ±ldÄ±rÄ±m, Dk. 84 Mustafa AydoÄŸdu (Sivas Belediyespor), Dk. 61 Yasin Ã–ztekin, Dk. 86 Deniz Kadah (GÃ¶ztepe)
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