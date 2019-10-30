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HaberlerTürkiye KupasıGöztepe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? ZTK 4. tur
30.10.2019 - 15:53 |

Göztepe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? ZTK 4. tur

Göztepe-Sivas Belediyespor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Lig'de son maçında Kasımpaşa karşısında 4-1'lik mağlubiyet alan Göztepe, Sivas Belediyespor maçını kazanıp moral depolamanın hesaplarını yapıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Sivas Belediyespor ise Göztepe karşısında kazanıp bir sürprize imza atma peşinde! Peki Göztepe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? ZTK 4. tur

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran ve son olarak Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe'de Sivas Belediyespor karşısında kazanıp moral depolamak istiyor. Sivas Belediyespor ise Göztepe karşısında bir sürprize imza atıp Ziraat Türkiye kupasında bir adımı daha aşmanın peşinde!

Sivas Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 10 haftada topladığı 17 puan ile 7. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE-SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe, 18:30'da Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak.

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