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24.12.2019 - 15:50 |

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.

 

 

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