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27.08.2019 - 23:47| İZMİR (AA) -

Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydi. Süper Lig'de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

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