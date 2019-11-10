Göztepe - Yeni Malatyaspor: 1-1

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya adeta golle başlayan ev sahibi Göztepe 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 0-1

İkinci yarıda beraberlik arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da sahneye Gökhan Töre çıktı. Maçın 83. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Beto'yu avlayan eski Beşiktaşlı Gökhan skora eşitlik getirdi ve takımına 1 puan kazandırdı: 1-1

İlhan Palut yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe bu sonuçla puanını 13'e çıkardı, Yeni Malatyaspor ise 18 puana yükseldi.

Maç sonu ortalık karıştı

Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu arbede sonucunda hakem Arda Kardeşler Göztepeli Alpaslan Öztürk ve Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu'ya kırmızı kart gösterdi.

GOL: 9' Serdar Gürler (Göztepe) 83' Gökhan Töre (p) (Yeni Malatyaspor)

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Serdar, Napoleoni, Jerome

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Gökhan, Jahovic

Maçtan önemli dakikalar

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90 2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.