Spor Toto SÃ¼per Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstÃ¼rÃ¼ Ã§ekildi. TFFâ€™nin Rivaâ€™da yer alan idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen fikstÃ¼r Ã§ekimi sonucunda GÃ¶ztepe sezonu Bornova StadÄ±â€™nda Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§acak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m ligin ikinci haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ligin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ± ise Ege derbisine sahne olacak. Ä°zmir ekibi evinde ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlisporâ€™u konuk edecek. Ä°zmir ekibi; ligin 13. HaftasÄ±nda sahasÄ±nda FenerbahÃ§e ile, 16. HaftasÄ±nda yine evinde Galatasaray ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden stadyuma geÃ§mesi planlanan GÃ¶ztepeâ€™nin, Bornova StadÄ±â€™nda oynayacaÄŸÄ± son lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± da Galatasarayâ€™a karÅŸÄ± olacak. Herhangi bir aksilik yaÅŸanmamasÄ± durumunda ise GÃ¼rsel Aksel SaÄŸlÄ±k YaÅŸam ve Spor Merkeziâ€™ndeki ilk lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ise 19. Haftada GÃ¶ztepe ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak

BaÅŸlangÄ±Ã§ yine Ä°zmirâ€™de

Ligin ilk maÃ§Ä±nda Bornova StadÄ±â€™nda Antalyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan GÃ¶ztepe, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™deki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonunu da kendi taraftarlarÄ± evinde aÃ§acak. 2017/2018 sezonunun ilk maÃ§Ä±nda Bornova StadÄ±â€™nda FenerbahÃ§e ile 2-2 berabere kalan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m geÃ§en yÄ±l da tÄ±pkÄ± kendi evinde Yeni Malatyasporâ€™a 3-1 kaybetmiÅŸti. Ä°zmir temsilcisi bu sezon Antalyasporâ€™u yenerek lige galibiyetle baÅŸlamak istiyor.

Serbest fikstÃ¼r GÃ¶ztepeâ€™de

Her sezon fikstÃ¼r Ã§ekiminde bir takÄ±ma isabet eden serbest fikstÃ¼r bu sezon da GÃ¶ztepeâ€™ye denk geldi. Son iki sezondur GÃ¶ztepeâ€™ye denk gelen serbest fikstÃ¼rÃ¼n 3. kez Ä°zmir ekibine gelmesi, taraftarlar arasÄ±nda tepki topladÄ±. Her takÄ±mÄ±n birbirini takip ettiÄŸi ligde serbest fikstÃ¼re sahip olan GÃ¶ztepe tÄ±pkÄ± geÃ§tiÄŸimiz iki sezonda olduÄŸu gibi bu yÄ±l da kimseyi takip etmeyecek. Serbest fikstÃ¼rÃ¼ Ã§eken takÄ±mlarÄ±n deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakipleri, o maÃ§la beraber iki kez kendi sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bu durumun ev sahibi takÄ±ma avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul edilirken, serbest fikstÃ¼re sahip olan ekibe dezavantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ± savunuluyor.

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