Göztepe yine kabus başladı

Sezona ilk 2 maçı kaybederek başlayıp ardından 5 maç rakiplerine galibiyet izni vermeyen Göz-Göz, Başakşehir deplasmanını kaybettikten sonra evinde 60 yıldır diş geçiremediği Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak sarsıldı. Süper Lig'deki son 3 sezonunda evindeki en ağır yenilgiyi takımda geçen sezon bir süre görev yapan eski teknik patronu Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa önünde alan sarı-kırmızılı ekip, yine düşme barajına geldi.

Ligde bu sezon 9 maçta yalnız 2 galibiyet alıp 8 kez ağları sarsabilen İzmir temsilcisi, topladığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Göz-Göz, düşme hattındaki Ankaragücü'yle aynı puanda. Tarihinde ilk kez kendine ait olacak stadına kavuşmak için günleri saydığı sezonda şoku yaşayan Göztepe'de kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan Napoleoni'den sonra Poko'nun da ciddi şekilde sakatlanması moralleri bozdu. Kasımpaşa maçının henüz başında Quaresma'yla girdiği mücadelede sakatlanıp ardından ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. İki futbolcu da haftanın ilk antrenmanına çıkamadı. Göztepe, hafta içinde Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u ağırlayıp ardından ligde zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

NEREDESİN BETO

Göztepe'nin geçen 2 sezonda Süper Lig'de en önemli silahlarından olan Portekizli kaleci Beto, bu sezon ise performansıyla şaşırtıyor. Kariyerinde Porto ve Sevilla'yla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki takım kaptanı, bu yıl yaptığı inanılmaz hatalarla saç baş yoldurdu. 30 Eylül'deki Gaziantep Futbol deplasmanında 50. dakikada ceza sahası dışında topu eliyle keserek kırmızı kart görüp takımını eksik bırakan tecrübeli file bekçisi, son Kasımpaşa sınavında kariyerine yakışmayacak goller yedi.

İlk golde hatası bulunan Beto, ikinci yarıda uzaklaştırma çalıştığı topta yaptığı inanılmaz hata sonrası VAR kararıyla verilen tartışmalı bir penaltı yaptırdı. Pozisyonun penaltı olmadığı gerekçesiyle büyük tepki gösteren Beto, tepkisini Teknik Direktör Tamer Tuna ve kendi yedek kulübesine yönelik de sürdürdü. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Beto'yla şimdiden ABD Ligi'nden Orlando ve Los Angeles FC'nin ciddi şekilde ilgilendiği öne sürülüyor.

TUNA BU KEZ SIKINTILI

Süper Lig'de Göztepe'yi 2017-18 sezonunda 6'ncı yaparak Avrupa'nın kapısından döndüren, şok bir şekilde sözleşme yenilenmedikten sonra geçen sezon ikinci yarıda zor dönemde kulübe dönerek takımı küme düşmekten kurtarmayı başaran teknik direktör Tamer Tuna, bu yıl sıkıntı yaşıyor. Tuna'nın ekibi Göz-Göz, 9 maçta 9 puanla düşme sınırında kaldı. Sosyal medyada kendisine yönelik çatlak seslerin yükselmeye başladığı teknik adamın sarı-kırmızılılarda 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tuna, Kasımpaşa yenilgisinin ardından özellikle aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterip pozisyonun penaltı olmadığını, bu kararın maçın gidişatını değiştirdiğini savundu.