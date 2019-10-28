Göztepe'de Başkan Sepil sert çıktı

Öztürk'ün maçın ilk dakikalarından itibaren hakimiyeti yitirdiğini kaydeden Sepil, "Dün oynadığımız maçta hakem çok kötü bir yönetim gösterdi. Daha ilk dakikalardan itibaren maça hakim olamadı. Poko'nun ayağına müdahale edilen pozisyonda kart bile çıkmadı. Daha sonra Quaresma'nın Gassama'nın ayağına yaptığı hareket ile Konyaspor maçında Poko'nun yaptığı hareket arasında hiçbir fark yok, hatta belki daha fazlası ama sarı kartla geçiştirildi. Penaltı pozisyonu tam bir komedi. Bugün konuştuğum bütün eski hakemler, spor yorumcuları bunun kesinlikle penaltı olmadığını, hatta Beto'ya havadan çift ayak dalarak faul yapıldığını söylediler. Maalesef Türkiye'de hakemler konusunda bir standart yakalayamıyoruz. Standart olmaması skorlara yansıyor ve bu durum kulübümüzü mağduriyete uğratıyor" açıklamasını yaptı.

TEKNİK HEYET VE TAKIMA UYARI

Göztepe'de takımın da kötü bir performans ortaya koyduğuna değinen Başkan Mehmet Sepil, teknik heyet ve futbolcuları da eleştirdi. Gidişatın iyi olmadığını belirtip sert uyarıda bulunan Sepil, "Sahada hakemden de kötü olan, bizim için daha üzücü olan şey ise hocalarımız ve oyuncularımız ile çok kötü bir performans göstermemiz oldu. Göztepe'nin bildiğimiz arzulu, kazanmak için sahaya çıkan, asla pes etmeyen özelliklerinin hiçbiri sahada yoktu. Çok kötü bir futbol sergiledik. Mevcut kadromuzun daha iyi işler yapabileceğini, potansiyellerini biliyoruz ve beklentimiz bu yönde. Göztepe, bu maçta sahada olan oyuncuların tamamını ve teknik kadroyu Türkiye'deki durum belli iken mevcut en iyi koşullarda çalıştırmak için çok büyük fedakarlıklarda bulunmaktadır ama maalesef bunun karşılığını alamamaktadır" dedi. Sepil açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uzun zamandır maalesef bu süreç devam ediyor. Son haftalarda biraz toparlanmış gibi gözüküyorduk ama Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı son 11 maçına baktığımızda, üst sıralara oynayan hemen hemen hiçbir takımla oynamamamıza rağmen, bu 11 maçta 4 galibiyet alabildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Onun için en hızlı bir şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu gidişimiz iyi bir gidiş değil."