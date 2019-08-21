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21.08.2019 - 12:57| İZMİR (AA)

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

 

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