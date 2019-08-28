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28.08.2019 - 20:10| İZMİR (AA) -

Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Adanan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

İdman taktik çalışması ile tamamlandı.

Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Soner Aydoğdu'nun da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Cameron Jerome yer almadı.

"Hem bizim hem de Boluspor için zor maç olacak"
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