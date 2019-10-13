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13.10.2019 - 11:25 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'de Eren sevinci

Süper Lig ve 1. Lig'e verilen milli maç arasında Atatürk Stadı'nda Ekol Göz Menemenspor'la oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Göztepe'de Eren Derdiyok sevinci yaşandı.

Göztepe'de Eren sevinci

Menemenspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan deneyimli futbolcunun performansı ve istekli oluşu teknik heyeti umutlandırdı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın maçtan sonra Eren'le özel bir güreşme yaparak, "Özel maç da olsa formayı alma isteğin beni çok mutlu etti. Önümüzde uzun bir sezon var. Herkes gibi sana da ihtiyacım olacak. Asla vazgeçme" gibi ifadeler kullanaraz Eren'i motive ettiği öğrenildi.

Eren Derdiyok, en büyük gol silahı olarak geldiği Göztepe'de son haftalarda sürekli yedek kaldı. Menemen karşısına ligde forma şansı bulamayan ya da az süre alan Murat Paluli, Veli Çetin, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Hüseyin Bulut, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Eren Derdiyok 11'yle sahayaya çıkan Tamer Tuna'nın futbolcuların performansından oldukça memnun kaldığı ifade edildi. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.  

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