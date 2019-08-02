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02.08.2019 - 11:53| Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA/İHA)

Göztepe'de gol problemi

Süper Lig'de yeni sezonda alt sıralarda yer almak istemeyen Göztepe, Afyonkarahisar kampında oynadığı 3 hazırlık maçında gol sorunu yaşadı.

Göztepe'de gol problemi

Eskişehirspor'la 1-1, Denizlispor'la 0-0 berabere kalıp, Menemenspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar savunmada aksaklık yaşamazken, geçen sezon olduğu gibi hücum hattında çok üretken olamadı. Sadece 2 gol atabilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın lig öncesi mutlaka hücuma takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Yönetim önceliği stoper ve sol bek bölgesine verirken, forvet için de kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Şu an ileri uçta Yasin Öztekin, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Eren Derdiyok ve Cameron Jerome gibi oyuncuları bulunan Göztepe'nin bir forvet arkası ve bir de golcü alacağı ifade edildi. Savunma için Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan Sanneh ile prensipte anlaşan İzmir ekibinde, BŞB Erzurumsporlu Leo Schwechlen transferinin ise askıya alındığı kaydedildi. Eski oyuncusuyla her konuda anlaşan Göztepe'nin Erzurumspor'la bonservis konusunda pürüzleri gideremediği iddia edildi. Göztepe'nin 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonuna kadar eksiklerini gidermesi bekleniyor.

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 2 Ağustos 2019
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