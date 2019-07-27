Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGöztepeGöztepe'de hedef Ertuğrul ve Latovlevici
27.07.2019 - 13:10| Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)

Göztepe'de hedef Ertuğrul ve Latovlevici

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy ve Latovlevici ile ilgileniyor. İki oyuncu da Süper Lig'e dönmenin hesapları içinde.

Göztepe'de hedef Ertuğrul ve Latovlevici

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Ertuğrul için Bursasporlu kurmaylarla sık sık görüşme yaptığı belirtildi. Rumen Latovlevici'yi ise bedelsiz kadrosuna katmanın planlarını yapan Göztepe'nin en az dört sol bekle daha temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Yeni haftada savunmanın ortasına ve defasın soluna takviye gerçekleştirmesi beklenen Göztepe, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen bir yabancı oyuncuya daha imza attıracak. 

Mbappe öyle bir vuruş yaptı ki...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

Mbaye Diagne gelecek hafta ayrılıyor .

Mbaye Diagne gelecek hafta ayrılıyor .

Galatasaray, yarın Bordeaux ile karşılaşacak

Galatasaray, yarın Bordeaux ile karşılaşacak

Sıradaki Haber