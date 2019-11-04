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04.11.2019 - 20:20 | | AA

Göztepe'de İlhan Palut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı.

Göztepe'de İlhan Palut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı. 

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

 Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Başakşehir'i eledi
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Göztepede İlhan Palut dönemi

 

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