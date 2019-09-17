17.09.2019 - 20:49 | | İZMİR (AA) -
Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 5. haftasında 20 Eylül Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.