Göztepe'de Seleznov sesleri

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Malaga forması giyen Yevhen Seleznov’un futbol hayatına Türkiye’de devam edeceği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmasının ardından gittiği La Liga2 ekibinde başarılı bir performans sergileyemeyen deneyimli santrforun sözleşmesi 2021’e kadar sürüyor.

Menajerine teklif iletildi

Ukrayna basını futbolcunun yeniden Türkiye’ye döneceğini savundu. Geride kalan sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran ve bu sezon güçlü bir kadro ile boy göstermek isteyen Göztepe Kulübü’nün futbolcuya transfer teklifi yaptığını yazdı.

Şartlarını karşı tarafa ilettiler

Akhisarspor ve Karabükspor ile oldukça başarılı bir dönem geçirdiği Türkiye’de ismi bir dönem Galatasaray ile de anılan Seleznov için İzmir ekibinin, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği duyuruldu. Buna göre sarı-kırmızılılar futbolcunun menajerine kendi şartlarını içeren tekliflerini içeren tekliflerini sundular.

Bedava bırakmaya razılar

İspanya’dan gelen haberlere göreyse Malaga Kulübü, futbolcu ile olan kontratını feshetmek istiyor. İki yıl daha geçerliliği olan sözleşmesine karşın mavi-beyazlıların, bu kontratı feshetmek için Ukraynalı golcüyü bonservis istemeden elden çıkarmaya razılar.