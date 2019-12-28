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28.12.2019 - 11:26 | | İZMİR (AA)

Göztepe'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Poko, Atınç ve Alpaslan'ın yanı sıra cezalı Titi, Gassama ve Jerome forma giyemeyecek.

Göztepe'de Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.

Göztepe'de 6 eksik

Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

 

 

 

 

 

 

 

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