Göztepe'de Tamer Tuna istifa etti

Göztepe'de alınan kötü sonuçlarından ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı takım, Tuna'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

İşte açıklama:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Tamer Tuna istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan toplantının ardından Tamer Tuna'nın istifası kabul edilmiştir.

Tamer Tuna ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu istifanın ardından Süper Lig'de 1 hafta içinde yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı 3 oldu.(Samet Aybaba, Mustafa Kaplan, Tamer Tuna)

Sarı kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

"Her saniyede zaferler yaşayamıyoruz"

Başkan Mehmet Sepil'in dün basın aracılığıyla teknik heyet ve takımı uyardığı, "Hakemler kötüydü ancak hocalarımızın ve takımın performansı da kötüydü. Gidişimiz iyi gidiş değil" açıklamasının ardından Tamer Tuna, görevi bırakma kararı aldığını söyledi. Tuna, sezon başında yakaladıkları çıkışı son 2 maçta gösteremediklerini belirterek, "Bazen başarısız gibi gözüken dönemler olabiliyor. Her saniyede zaferler yaşayamıyoruz. Geçen sezonki gibi başarıyı her zaman sağlayamayabiliyorsunuz. Göztepe'de hem yönetimin hem de takımın başarılı olma arzusunu ve hırsını yaşayan biriyim. Dünkü açıklamaların güven ve destek açısından takım üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşündüm. Bu dönemde bu açıklamalardan uzak durulması gerekirken, takım daha çok hırslanmış, daha çok bütünleşmişken, teknik adam olarak istifa kararı aldım" dedi.

Geçen sezon Göztepe'nin başına ikinci kez geçmenin gururunu yaşadığını ifade eden Tamer Tuna, "Takımıma, teknik ekibime ve beni son ana kadar, son 2 maçtaki mağlubiyetten sonra dahi destekleyen, Göztepe'nin başına tekrar geçme gururunu yaşatan camiamıza teşekkür ediyorum. Taraftarımız ve camiamız haklarını helal etsinler. Artık böyle süreçler yaşanmasını istemediğimiz için, 1 maç kazansak dahi güven ortamının sağlanamayabileceği için ayrılık talebi benden geldi. Sorumlulukları kişiselleştirmeyeceğim. Geçen sezon en zor günde kariyer riski alarak lig bitimine kadar çalışma kararı aldım. Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararını verdim. Bu duruşu gösterdim ve istifa ettim" diye konuştu.

Tuna, Başkan Mehmet Sepil'le aralarında geçen son görüşmeyle ilgili ise bilgi vermedi. Göztepe'yi yarın Sivas Belediyespor ve hafta sonu Trabzonspor'la oynayacağı maçlarda altyapı ekibi sahaya çıkaracak. Tuna'nın istifasını kabul edip henüz yeni bir teknik direktörü gündeme almayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasından sonra teknik adamını belirleyecek.

İLK YILINDA 6'NCI YAPTI, GEÇEN SEZON KÜMEDE TUTTU

GÖZTEPE'de ikinci Tamer Tuna dönemi de şok bir şekilde sona erdi. 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkan sarı-kırmızılıları 2017-18 sezonunda ligde 6'ncı yaparak Avrupa'nın kapısından döndüren Tamer Tuna'yla yollar o dönem yine sürpriz bir şekilde ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil, o yıl sezon ortasında yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Tuna'ya mesaj olarak ilerleyen haftalarda, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sepil, lig biter bitmez Tuna'yla yeniden anlaşmayıp aynı gün Bayram Bektaş'la sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Tamer Tuna sonrası geçen sezon ikinci yarıda düşme hattına gerileyen Göz-Göz'de Bektaş yerine göreve gelen Kemal Özdeş'le de yolların ayrılmasıyla Tuna'nın Başkan Mehmet Sepil'i arayarak göreve hazır olduğunu belirtmesi buzları eritti. Düşme hattındaki takımı yeniden devralan Tamer Tuna, son hafta sarı-kırmızılıları ligde tutmayı başardı. Bu sezon ise Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Sepil'in basın önünde teknik heyeti eleştirmesi ipleri tekrar kopardı. Tuna'nın Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Süper Lig'de 5. ayrılık

Süper Lig'de Denizlispor, Yücel İldiz ile; Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı. Kayserispor'da ise önce Hikmet Karaman ardından Samet Aybaba görevlerinden istifa etmişti.