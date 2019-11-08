Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGöztepe HaberleriGöztepe'de yeni stadın kombineleri satışta
09.11.2019 - 00:15 | | DHA

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

Göztepe'de yapımı tüm hızıyla süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kombine biletleri satışa çıkıyor.

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmayı bekleyen Göztepe'de yapımı tüm hızıyla süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kombine biletleri satışa çıkıyor.

İkinci yarıda Göz-Göz'ün yeni evinde geçerli olacak kombineler, 11 Kasım Pazartesi günü mevcut kart sahiplerine VIP tribün satışlarıyla başlayacak. 25 Kasım'da tüm tribünlerden kombine kart sahiplerine ikinci yarı için geçerli kartların satışına başlanacak. Yeni stadın kombineleri 19 Aralık tarihinde ise genel satışa sunulacak.

Sezonun ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatları VIP tribün 1'inci kategori 2 bin 750 TL, 2'nci kategori 2 bin TL, doğu ve batı tribünler 900, doğu ve batı 4'üncü kategori 800, doğu 5'inci kategori 700, kuzey ve güney tribünler ise 250 TL olarak belirlendi. Gelecek sezonda da geçerli olacak VIP 1'inci kategori biletler 8 bin 250, 2'nci kategori biletler ise 6 bin TL'den satılacak. Göztepe, yeni stadına ikinci yarıda Beşiktaş'ı ağırlayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı hedefliyor.

Yusuf Yazıcı'dan anlamlı mesaj!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemal Özdeş: "10 kişiyle Fenerbahçe'yi tedirgin ettik"

Kemal Özdeş: "10 kişiyle Fenerbahçe'yi tedirgin ettik"

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim"

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim" 

Ozan Tufan: "Bugün kötü oyun vardı"

Ozan Tufan: "Bugün kötü oyun vardı"

Serdar Aziz: "Bu golleri idmanda çalışıyorum"

Serdar Aziz: "Bu golleri idmanda çalışıyorum"

Sıradaki Haber