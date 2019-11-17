GÃ¶ztepeli Naim

KazandÄ±ÄŸÄ± 3 olimpiyat, 7 bÃ¼yÃ¼kler dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 46 dÃ¼nya rekoruyla tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± konu edinen, "Naim" filminin baÅŸrol oyuncusu Hayat Van Eck, GÃ¶ztepe taraftarÄ±.

Sezonun en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olarak 22 KasÄ±m'da vizyona girecek filmde 2 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Cep HerkÃ¼lÃ¼ lakaplÄ± sporcumuzu canlandÄ±ran 19 yaÅŸÄ±ndaki Eck, fÄ±rsat buldukÃ§a SÃ¼per Lig'deki Ä°zmir temsilcisi GÃ¶ztepe'ye tribÃ¼nden destek veriyor. HollandalÄ± baba ve TÃ¼rk annenin Ã§ocuÄŸu olarak 2000 yÄ±lÄ±nda Amsterdam'da dÃ¼nyaya gelen Hayat Van Eck, 6 yaÅŸÄ±nda ailesiyle Ä°zmir'e yerleÅŸti. NarlÄ±dere'de oturan genÃ§ aktÃ¶r, sÄ±kÄ± bir GÃ¶ztepe taraftarÄ± olarak biliniyor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n tribÃ¼n liderlerinden Ä°smail KocaoÄŸlu'nun oÄŸlu olan Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r RÄ±za KocaoÄŸlu ve rapÃ§i Ben Fero da GÃ¶ztepeli kimlikleriyle tanÄ±nÄ±yor.





