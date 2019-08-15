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15.08.2019 - 17:03| Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)

Göztepeli taraftarlardan yönetime çağrı: Transfer yapın

Transfer döneminde 7 ismi kadrosuna dahil eden Göztepe'de, taraftarlar yönetimden takviye istiyor.

Göztepeli taraftarlardan yönetime çağrı: Transfer yapın

Transferde ağırlığı defans hattına veren sarı-kırmızılarda sosyal medyada taraftarlar, sezon içinde yine korkulu rüya görmemek için ileri uca mutlaka daha fazla takviye talep ediyor.

Geçen sezon ligde küme düşmekten son hafta son dakikalarda kıl payıyla kurtulan Göztepe, golcü olarak yalnız Eren'i kadrosuna kattı. Elinde Deniz Kadah ve Jerome da bulunan İzmir temsilcisinde taraftarların çoğu mevcut kadroyu lig maratonu için az alternatifli buluyor. Göztepe sezonun ilk maçını pazar günü Bornova Stadı'nda Antalyaspor'la oynayacak. Maçın biletleri kale arkası 27.5, misafir 35, maraton 109, kapalı 189, VIP tribün 297 TL'den satışa sunuldu.

 

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