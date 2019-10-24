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Haberler1.LigGöztepe'nin hedefi Bursasporlu Ataberk
24.10.2019 - 10:51 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

Göztepe'nin hedefi Bursasporlu Ataberk

Bursaspor'un genç eldiveni Ataberk Dadakdeniz'in Göztepe'nin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Ataberk'i kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmesi bekleniyor.

Göztepe'nin hedefi Bursasporlu Ataberk

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Genç Milli Takım'da da forma giyen başarılı file bekçisi Ataberk Dadakdeniz ile Süper Lig takımı Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi. Sezon başındaki transfer politikasında genç oyunculara yönelen ve devre arasında da umut vadeden futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin, 20 yaşındaki kaleciyi de listesine aldığı belirtildi. İzmir temsilcisinin Ataberk'e forma giydirmek için devre arasında Bursaspor yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor. Bursaspor Kulübü yönetiminin ise Ataberk Dadakdeniz'i takımda tutmak istediği ve özellikle teknik heyetin büyük beklentilerinin olduğu oyuncunun ayrılmasını istemediği öğrenildi.

Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Ataberk, bu sezon ilk kez A takımda forma giyerek yeşil-beyazlı takım ile 2 maça çıktı.

Göztepenin hedefi Bursasporlu Ataberk

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