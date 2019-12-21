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21.12.2019 - 10:32 |

Göztepe'nin hedefi Stoch

Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadında oynayacak olan Göztepe, lige bomba gibi girmeyi hedefliyor. İzmir ekibi gündemine Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş olan Stoch'u gündemine aldı.

Önceliğini forvete veren İzmir ekibinin listesinde Mario Gomez (Stuttgart), Eder (L.Moskova) ve Mame Diouf (Stoke City) var. Eren Derdiyok, Deniz Kadah, Jerome üçlüsünden verim alamayan Göz Göz, bu oyunculardan birini mutlaka devre arasında renklerine bağlayacak.

Göztepe Yönetimi, sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

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Bonservis sorunu yok

Gündemdeki isim Miroslav Stoch. Fenerbahçe’nin eski yıldızı PAOK’ta mutsuz ve ayrılık kararı aldı. Oyuncuyu göndermek isteyen Yunan ekibi de bonservis talep etmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik şartlarda 30 yaşındaki kanatla anlaşması durumunda imzayı attıracak.

Göztepenin hedefi Stoch

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