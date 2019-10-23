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23.10.2019 - 13:19 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Göztepe, pazar günü evinde Kasımpaşa'yı yenerek rakibine karşı devam eden şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu

Göztepe, bugüne kadar Kasımpaşa ile oynadığı 14 maçın sadece 1'ini kazanırken ilk ve son galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla elde etti. İzmir ekibi bir daha rakibini yenme başarısı gösteremezken yakın zamanda oynanan maçlarda da Kasımpaşa, Göztepe'ye büyük üstünlük kurdu. Göztepe, son 6 lig maçında Kasımpaşa'ya 5 kez mağlup olurken sadece 1 defa rakibiyle berabere kalabildi.

Göztepe, 2011-2012 sezonunda 1'inci Lig'de Kasımpaşa'ya hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ardından iki ekip 2017-2018'de Süper Ligde karşı karşıya geldi. Göztepe, İstanbul'da Kasımpaşaya 3-1 yenilirken Bornova Stadı'ndaki randevuyu da 2-1 kaybetti. Geçen sezon deplasmandaki karşılaşma yine 3-1 Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlanırken sarı-kırmızılı ekip, rövanşta rakibiyle İzmir'de golsüz berabere kalarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşayamadı.

Göztepe, bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kasımpaşa'yı sarı-kırmızılılarda geçen sezon görev yapan teknik direktör Kemal Özdeş çalıştırıyor.

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