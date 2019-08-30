Granada, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ± tanÄ±ttÄ±

Â

Â

"Granada'ya gelmekten ve bu ailenin bir parÃ§asÄ± olmaktan Ã§ok mutluyum." diyen KÃ¶ybaÅŸÄ±, "Vizyonumu deÄŸiÅŸtirip, futbolda yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸim iÃ§in buraya geldim. Futbolda Ã¶ÄŸrenmenin sonu yoktur. Ä°spanya'yÄ± ve Ä°spanyol halkÄ±nÄ± seviyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

FenerbahÃ§e'den eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan ve temmuz ayÄ±nda Granada'ya transfer olan Roberto Soldado ile konuÅŸup Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ ile ilgili bilgiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÃ¶ybaÅŸÄ±, "Soldado bana Ã§ok iyi ÅŸeyler sÃ¶yledi. Ã–zellikle Granada'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir aile olduÄŸunu anlattÄ±. Bu benim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli." dedi.

Â FenerbahÃ§e'de geÃ§en sezon az sÃ¼re almasÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼n kararÄ± olduÄŸunu ve buna saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden TÃ¼rk futbolcu, "Ben her zaman oynamaya ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye hazÄ±rÄ±m." diye ekledi.Â

KÃ¶ybaÅŸÄ±, son yÄ±llarda ofansif futboluna defansif Ã¶zellikler de eklediÄŸini ve savunmada takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na daha fazla yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Fizik olarak oynamaya hazÄ±rÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rk futbolcu ayrÄ±ca, konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, kansere yenik dÃ¼ÅŸen kÄ±zÄ±nÄ± kaybeden Ä°spanyol teknik direktÃ¶r Luis Enrique'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Granada'da iki gÃ¼ndÃ¼r bulunmasÄ±na raÄŸmen Ä°spanyol basÄ±nÄ±na birkaÃ§ kelimede olsa Ä°spanyolca konuÅŸan ve en kÄ±sa zamanda bu dili Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yleyen KÃ¶ybaÅŸÄ±, konuÅŸmasÄ±na Ä°ngilizce olarak devam etti.

DiÄŸer yandan tanÄ±tÄ±mda konuÅŸan Granada KulÃ¼bÃ¼ Genel DirektÃ¶rÃ¼ Antonio Fernandez Monterrubio, "Ä°smail, Granada'ya gelmek iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸin Ã§aba ve sabÄ±r iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Transferi bu tarihlerde sonuÃ§landÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik ve ÅŸimdi buradasÄ±n. Åžimdi yeni bir ailen var ve Ä°spanya'daki yeni macerana bizimle baÅŸlayacak olmandan dolayÄ± Ã§ok memnunuz." dedi.

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sportif direktÃ¶rÃ¼ Fran Sanchez de teknik direktÃ¶r Carlos Neva'ya "Yeni bir sol kanat oyuncusu gelecek." sÃ¶zÃ¼ verdiklerini ifade ederek, "Ä°smail gibi Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'de profesyonel futbol tecrÃ¼besi Ã§ok yÃ¼ksek ve sahada rekabetÃ§i Ã¶zelliÄŸine sahip bir futbolcu ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±k. Ofansif Ã¶zelliÄŸe de olan bir futbolcu. Memnunuz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ±n uzun zamandÄ±r takip ettiklerini vurgulayan Sanchez, sadece Soldado ile deÄŸil baÅŸka kiÅŸilerle de konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ve TÃ¼rk futbolcuyla ilgili Ã§ok iyi referanslar aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Bu arada Granada KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan taraftara Ä°spanyolca bir mesaj yollayan KÃ¶ybaÅŸÄ±, "Merhaba, ben Ä°smail. Burada olmaktan Ã§ok mutluyum. Los Carmenes'de (Granada'nÄ±n stadÄ±) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z." dedi.

Son olarak formasÄ±nÄ± giydiÄŸi FenerbahÃ§e'den bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, 1 yÄ±lÄ± uzatma opsiyonlu toplam 2 sezonluk sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.

La Liga'ya bu sezon Ã§Ä±kan Granada, geride kalan iki haftada 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak, 1 puanla 14. sÄ±rada bulunuyor.

Â