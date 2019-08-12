Greg Whittington, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li forvet Greg Whittington ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekipten transfer ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2.06 boyundaki Birleşik Amerikalı forvet Greg Whittington ile bir yıllık anlaşmaya vardı.26 yaşında kariyerinin yükseliş noktasında olan Greg Whittington’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz"

Greg Whittington geçtiğimiz yıl İsrail Ligi'nde Hapoel Galil Gilboa formasıyla 18.4 sayı, 9.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.