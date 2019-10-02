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Haberlerİtalya Serie AGreta'ya küfür etti, işinden kovuldu!
02.10.2019 - 16:42 |

Greta'ya küfür etti, işinden kovuldu!

Italya Serie D futbol takımlarından US Grosseto 1912 antrenörü Tommaso Casalini, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'e ettiği küfürden dolayı işinden kovuldu.

Greta'ya küfür etti, işinden kovuldu!

Emre Topaloğlu / Skorer Dış Haberler

İsveçli İklim aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

Ettiği küfür işinden etti

Bu konuşmanın ardından İtalya Serie D takımı Grosseta'nın yardımcı antrenörü Tommaso Casalini, Thunberg'le ilgili kişisel Facebook hesabından küfürlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'Bu O...! 16 yaşında biri olarak bu işi rahatlıkla yapabilecek yaşta' yazınca ortalık karıştı.

Kısa sürede ülke gündemine oturan paylaşımın ardından görev yaptığı kulüpten yapılan açıklamada Casalini'nin işine derhal son verdiği duyuruldu. Daha sonra Casalini paylaşımıyla ilgili özür dilese de karar değişmedi.

Gretaya küfür etti, işinden kovuldu

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