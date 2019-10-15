Griezmann: 1-1 nasıl oldu anlayamadık

İşte Griezmann'ın yaptığı açıklamalar;

"EN İYİ MAÇIMIZDI AMA 1-1 NASIL OLDU ANLAMADIK""

Elemelerdeki en iyi maçlarını oynadıklarını ama kazanamadıklarını dile getiren Griezmann, "Sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü iyi bir maç çıkardık. Uzun zamandır bu kadar iyi oynadığımızı hatırlamıyorum. Hatta elemelerdeki en iyi maçımızdı. Ama berabere bitti, anlamadık" dedi.

"BİLİYORDUK, CAN SIKICI"

Duran toptan gol yemelerini değerlendiren Fransız yıldız, "Türkiye'nin duran toplarda iyi olduğunu biliyorduk. Buna rağmen golü yememiz can sıkıcı. Her zaman bu küçük ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK"

Çok sayıda pozisyon kaçırdıklarını vurgulayan Griezmann, "Bazen top girer, bazen girmez ancak çok fırsat kaçırdık. Dünya Kupası'nda çoğu pozisyonu gole çeviriyorduk. Futbol böyle bir oyun. Sabırlı olmalıyız ve çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Griezmann, EURO2020'ye katılma şanslarını ise "Kazanmamız gereken 2 maç var. Moldova ve Arnavutluk'u yenmek zorundayız. Daha sonrasında kutlama yapabiliriz" şeklinde değerlendirdi.

"BU TÜR ATMOSFERLERİ SEVİYORUZ"

"Bu atmosferde oynamak zor muydu?" sorusuna ise Griezmann "Hayır. Bize karşı olsa bile bu tür atmosferleri seviyoruz. Ayrıca Fransız taraftarların sesini de duyduk" yanıtını verdi.