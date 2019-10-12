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12.10.2019 - 09:44 | | Sporx

Griezmann: Türkiye'de acı çekmiştik

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Antoine Griezmann, İzlanda'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım ile karşılaşacak olan Fransa'da Antoine Griezmann, İzlanda maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Antoine Griezmann, Türkiye'de oynanan ilk maçı kaybettiklerini hatırlattı ve pazartesi günkü karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacaklarına vurgu yaptı.

"ÇOK İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Maç sonunda Türkiye karşılaşmasının önemine dikkat çeken Griezmann, "Çok zor bir maçtı ama İzlanda'yı yenip 3 puan almak zorundaydık. Şimdi evimizde önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden bu maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.

Grubun 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Griezmann: Türkiyede acı çekmiştik

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