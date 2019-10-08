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08.10.2019 - 15:19 |

Griezzmann'a Ibrahimovic ve Sanchez benzetmesi

Barcelona’nın flaş transferi Antoine Griezmann, Lionel Messi gerçeğiyle tanıştı. Ibrahimovic ve Alexis Sanchez örnekleri akıllara geldi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’nın sezon başında Atletico Madrid’den 120 milyon euroya kadrosuna kattığı Antoine Griezmann büyük bir gerçekle tanıştı. İngiliz basınında yapılan haberlerde, Zlatan Ibrahimovic ve Alexis Sanchez’den sonra Griezmann’ın da Messi ile ‘resmen’ tanıştığı aktarıldı.

Fransız yıldızın son röportajında, ‘Messi zor biri’ demesi sonrası geçmiş örnekler anımsatıldı. Ibrahimovic ve Sanches gibi flaş yıldızların Messi ile beraber zorlandıkları aktarıldı. Telegraph’ın kullandığı başlıkta, “Messi’nin lütfuyla başarılı olunabileceği” ifadeleri kullanıldı.

Özellikle Arjantinli yıldızın zor konuşan biri olduğundan da bahseden Griezmann, şu ana kadar zaman zaman vakit geçirdiklerini de vurguladı.

Griezzmanna Ibrahimovic ve Sanchez benzetmesi

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