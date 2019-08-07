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07.08.2019 - 15:46

Grosskreutz'un cezası önce düştü, sonra ertelendi

Galatasaray’ın eski futbolcularından Kevin Grosskreutz’a olumlu bir haber geldi. Bir dönem Almanya’da Borussia Dortmund’da oynayan tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki cezası kesinleşti.

Grosskreutz'un cezası önce düştü, sonra ertelendi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Şu anda 3. Lig takımlarından Uerdingen’de oynayan Alman yıldız, rakibi Dimitry Imbongo Boele’yi tekmelediği için cezalandırılmıştı.

6 maçlık cezası önce 4 maça inen, kalan 2 maçı da bir sonraki yıl çekecek olan Grosskreutz’un Almanya Kupası’nda oynamasına bir engel konmadı. Bu sayede deneyimli yıldız, eski takımı Dortmund’a karşı sahada olacak.

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