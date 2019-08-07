07.08.2019 - 15:46
Grosskreutz'un cezası önce düştü, sonra ertelendi
Galatasaray’ın eski futbolcularından Kevin Grosskreutz’a olumlu bir haber geldi. Bir dönem Almanya’da Borussia Dortmund’da oynayan tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki cezası kesinleşti.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Şu anda 3. Lig takımlarından Uerdingen’de oynayan Alman yıldız, rakibi Dimitry Imbongo Boele’yi tekmelediği için cezalandırılmıştı.
6 maçlık cezası önce 4 maça inen, kalan 2 maçı da bir sonraki yıl çekecek olan Grosskreutz’un Almanya Kupası’nda oynamasına bir engel konmadı. Bu sayede deneyimli yıldız, eski takımı Dortmund’a karşı sahada olacak.