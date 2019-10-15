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15.10.2019 - 16:26 |

Group M6: UEFA’nın özel kuralı

Fransa-Türkiye maçının yayıncı şirketi Group M6, UEFA’nın direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu nedenle asker selamlarını vermediklerini açıkladı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fransa-Türkiye maçının Fransa’daki yayıncı şirkeiti Group M6, dün maç sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi. Fransız basınında yer alan açıklamalarda, UEFA’dan gelen direktif doğrultusunda, Türkiye’nin gol sonrası ve maçın bitimiyle beraber asker selamlı sevincinin yayınlanmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “UEFA’nın özel olarak belirttiği şart üzerine hiçbir politik çağrışım ve hareket verilmedi” denildi. Açıklamanın detayında, “İlk asker selamı Türkiye’nin golünden sonra oldu, ikinci selam maçın bitimiyle beraber geldi. Biz de o sırada futbolcuların röportajlarını veriyorduk. Ancak UEFA’nın özel direktifi nedeniyle yapmamız gerekeni yaptık” ifadeleri kullanıldı.

Group M6: UEFA’nın özel kuralı

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