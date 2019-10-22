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HaberlerŞampiyonlar LigiGS maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Galatasaray Real Madrid maçını yayınlayan kanal...
22.10.2019 - 21:43 |

GS maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Galatasaray Real Madrid maçını yayınlayan kanal...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yurdumuzun dört bir yanında ve dünya genelindeki milyonlarca Galatasaray taraftarı heyecanla zorlu mücadeleyi bekliyor. Peki Galatasaray Real Madrid maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? İşte o kanalların listesi...

GS maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Galatasaray Real Madrid maçını yayınlayan kanal...

Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Cimbom, ilk 3 puanını İspanyol devi Real Madrid karşısında arıyor. Peki hangi kanallar bu zorlu maçı şifresiz canlı veriyor? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

 

GALATASARAY - REAL MADRİD AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

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