GS maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Galatasaray Real Madrid maçını yayınlayan kanal...

Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Cimbom, ilk 3 puanını İspanyol devi Real Madrid karşısında arıyor. Peki hangi kanallar bu zorlu maçı şifresiz canlı veriyor? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - REAL MADRİD AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa