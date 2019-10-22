GS maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? Galatasaray Real Madrid maçını yayınlayan kanal...
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yurdumuzun dört bir yanında ve dünya genelindeki milyonlarca Galatasaray taraftarı heyecanla zorlu mücadeleyi bekliyor. Peki Galatasaray Real Madrid maçını hangi kanallar şifresiz canlı veriyor? İşte o kanalların listesi...
Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Cimbom, ilk 3 puanını İspanyol devi Real Madrid karşısında arıyor. Peki hangi kanallar bu zorlu maçı şifresiz canlı veriyor? İşte ayrıntılar...
GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - REAL MADRİD AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...
Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play
İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live
ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live
Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa