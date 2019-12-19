Guardian'dan Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Bu sezon Premier Lig’de ve A Milli Takımımızda gösterdiği performansla dikkatleri toplayan Çağlar Söyüncü, Guardian Gazetesi’nde yine gündeme taşındı. Sezonun en beğenilen futbolcularından biri olduğu aktarılan Çağlar için detaylı bir yorum da yazıldı.

Genç stoper, Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Van Dijk ile benzetilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Sezon başında Harry Maguire’ın gitmesiyle bazı Leicester City taraftarları endişeliydi. Ancak artık endişe duymamalılar. Çağlar Söyüncü şu anda Premier Lig’de Van Dijk’ın ardından en fazla isabetli pas atan ikinci stoper. Ayrıca savunmada da en güçlü stoperlerden biri. Leicester City Çağlar ile 17 maçta sadece 11 gol yedi. “