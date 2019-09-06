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06.09.2019 - 10:41| Sabah

Güçlü geldi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

Ankaragücü'ndeki başarılı futbolunun ardından Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Boyd, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bonservisine 2.4 milyon euro ödenen ABD'li yıldız, şu ana kadar skora katkı sağlayamadı. Teknik heyetin düşüncesi ise oyuncunun açılacağı yönünde.

Geçen sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü'ndeki futboluyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olmuştu. Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen ABD'li oyuncu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti, ne yönetimi, ne de taraftarı memnun edebildi. Takıma gol ya da asist katkısı yapamayan Boyd, hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncudan umut kesilmiş değil.

TEKNİK HEYET ÜMİTLİ

Teknik heyet, Boyd'la ilgili düşüncesini, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. 1 gol ya da asist yapması onu kendine getirecektir" sözleriyle dile getirdi. Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara 11'de başlarken sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. Abdullah Avcı'nın Boyd'u Gazişehir maçında yedek soyundurması bekleniyor.

Güçlü geldi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

 

Güçlü geldi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı

 

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