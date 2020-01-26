VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacÄ±yla ElazÄ±ÄŸ'a gidecek.

AynÄ± zamanda A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n da baÅŸantrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Guidetti, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§miÅŸ olsun ElazÄ±ÄŸ. 'YarÄ±nÄ±n SultanlarÄ±' ekibi olarak yanÄ±nÄ±za geliyoruz. GeÃ§en sene olduÄŸu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacaÄŸÄ±z. Her ÅŸey gÃ¼zel olacak Ã§ocuklar." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°talyan baÅŸantrenÃ¶r, FenerbahÃ§e Opet'te forma giyen eÅŸi Bahar Toksoy Guidetti ile geÃ§en yÄ±l "YarÄ±nÄ±n SultanlarÄ±" projesi kapsamÄ±nda ElazÄ±ÄŸ'da Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelmiÅŸti.

Â

Â