Guidetti: Son 3 yılın en yoğun kamp dönemini geçirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı. Çok zor bir maratondan geçtiklerini ifade eden Başkan Mehmet Akif Üstündağ, "2, 3, 4 Ağustos'ta Çin'de olimpiyat elemesi oynayacağız. Elemelerin ardından 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da 16 yıl sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Olimpiyat elemesi, Avrupa şampiyonası; bu ay içinde çok yoğun bir tempo var. Oyuncular çok fedakarca inanılmaz efor sarf ediyorlar. Bunu başaracak güçte olduğumuza inanıyorum. Bu olimpiyat elemesinde zor bir gruptayız. Çin ile son maçı oynayacağız, o maç final maçı olacak diye düşünüyorum. Bizim düşüncemiz Çin'de olimpiyat vizesi almak. Bunu başaracak güçte bir takıma sahibiz. Genç bir takımız. Dünya ve Avrupa'da yaş ortalaması en genç takım biziz" diye konuştu.

"GENÇ BİR TAKIMLA HEDEFLERE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Üstündağ, "Genç takım olmak güzel. Her şeyi çok genç yaşadık. Bir hafta önce 16 yaş takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'da İtalya'yı yendi. Altyapıda da üst yapıda da gençleştirdiğimiz bu takımla, bu jenerasyonla hiçbir kaybımız olmadan daha iyi sonuçlar elde ederek hedeflere doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYATTA DERECE ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Olimpiyatlara katılarak derece elde etmek istediklerini söyleyen TVF Başkanı Üstündağ, "Bizim hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat; bizim çıtamız bu. Türk Voleybol Milli Takımı'nın hedefinde ayrım yapmıyoruz. En büyük turnuvaları istiyoruz. Olimpiyata gitmek değil, gittikten sonra derece elde etmek istiyoruz. Bu takım olimpiyata gittikten sonra derece elde edecek. Türk sporunun en başarılı branşıyız. Bugün dünya 4'üncülüğü bizi üzüyor. Türk voleybolunu çok daha iyi günler bekliyor. Voleybolun çok daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyoruz" dedi.

GİOVANNİ GUİDETTİ: 3 YILIN EN YOĞUN KAMPINI GEÇİRDİK

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden başantrenör Giovanni Guidetti ise "Öncelikle şunu söyleyebilirim ki hazırlık sürecinde olanlar sadece 3 tane hazırlık karşılaşması değildi. Çok uzun ve çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hatta şöyle söyleyebilirim; bu 3 yılın içindeki en uzun ve zorlu hazırlık dönemi oldu, diyebilirim. Bir sporcunun hayatındaki en önemli şey olimpiyatlarda oynayabilmek. Biz de şu anda olimpiyat elemesi öncesinde bu turnuva için hazırız" diye konuştu.

"HER ŞEYİMİZİ SAHAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

Olimpiyat elemelerinde oynayacakları 3 maçın da zor geçeceğini belirten Guidetti, "Bu 3 maç da çok zorlu geçecek. Her maçı oynayarak, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Almanya çok güçlü bir rakip ve ilk maçımızı onlarla oynayacağız. O maçı kazandıktan sonra bir sonraki maç olan Çekya maçını düşüneceğiz. İlk 2 maçı kazandıktan sonra son gün Çin ile final oynayacağız. Tabii bir maçta her şey olabilir; her şeyimizi bu maç için sahaya koymak istiyoruz" dedi.

"EV SAHİBİ OLMAK BÜYÜK AVANTAJ"

23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'yla ilgili de konuşan Guidetti, "Çok büyük bir avantaj ev sahibi olarak bu turnuvayı oynayacak olmamız. Seyircinizle, kendi milletinizle oynamanın ne kadar fark oluşturduğunu daha önce tecrübe ettim. Takım öncelikle cesur, bütün kalbi ve tutkusuyla mücadele edecektir. Bizi destekleyenler de bunu gördükten sonra birlikte çok iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"FİKSTÜR HER TAKIM İÇİN ZORLU"

Zorlu bir fikstürden geçecekleri hatırlatılan Guidetti, "Fikstür çok zorlu fakat her takım için aynı şekilde. Bulunduğumuz şartları kabul etmeli ve o duruma göre hareket etmeliyiz. Ben hiçbir zaman şikayet etmekten hoşlanan biri değilim. Her takım için eşit şartlarda oluğu için de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.