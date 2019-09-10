Guidetti’nin eseri!

Yenilenen jenerasyona rağmen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluğu kılpayı kaçıran milli takımda oyuncular kadar İtalyan çalıştırıcı Guidetti de konuşuldu. Hem Vakıfbank’ta hem de milli takımda elde ettiği başarılarla büyük alkış alan tecrübeli antrenör yenilenen kadronun da ilk adımlarını atan isimdi.

Turnuvanın fenomeni haline gelen Ebrar Karakurt başta olmak üzere Zehra Güneş, Cansu Özbay gibi isimlere de milli takım kapılarını açan Guidetti, her şeyini Türk voleyboluna verdi.

Vakıfbank’tan yedi oyuncusuna güvenen Guidetti kendisinden beklentileri de boşa çıkarmadı. Herkesin Avrupa Şampiyonası öncesi kafasında tek bir soru vardı. ‘Güçlü takımlar karşısında genç oyuncularımızın performansı ne olacak?’

Aslında final maçı öncesi Guidetti’nin ‘Bizim 30 sayıyla oynayacak bir yıldızımız yok. Ama takım olarak oynuyoruz’ sözleri oyuncularına ne kadar güvendiğinin göstergesiydi.

Genç oyuncuların ne kadar alkışı hak ettiyse, hem Vakıfbank’ı hem milli takımı çalıştıran İtalyan antrenör Guidetti de bir fazlasını elde etti.